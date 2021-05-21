Анастасия Лях .21 мая, 2021 10

Как сообщает The Hollywood Reporter, студии Warner и DC утвердили постановщиков в полнометражный проект «Бэтгерл».

Ими стали Адиль Эль Арби и Билал Фалла, ранее снявшие комедийный полицейский боевик «Плохие парни навсегда», получивший высокие оценки критиков. Тандем также работал над эпизодами диснеевского сериала «Мисс Марвел», который должен выйти в текущем году.

Сценарий «Бэтгерл» написала авторка «Хищных птиц» Кристина Ходсон. Сюжетные подробности не раскрываются, но известно, что под маской Бэтгерл будет скрываться Барбара Гордон, дочь комиссара Гордона, решившая пойти по стопам Бэтмена и защищать Готэм от преступности. Релиз намечен на 2023 год.