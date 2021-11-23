Таня Гончаренко .23 ноября, 2021 5

Съемки приквела популярного сериала "Ведьмак" под названием "Ведьмак: Происхождение крови" ("Тhe Witcher: Blood Origin") завершились. - об этом рассказал шоураннер проекта Деклан де Барра в своем Instagram.

События в приквеле происходят за 1200 лет до истории Геральта из Ривии, которого в оригинальном сериале сыграл Генри Кавилл. Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов и расскажет о том, каким образом на Континенте появились магические создания и чудовища.

Даты выхода пока нет.

В актерсом касте стоят Дилан Моран, Ленни Генри, Миррен Мак, Натаниэль Кертис, Мишель Йео которая сыграет последнюю представительницу племени эльфов-мечников Сиан и Джейкоб Коллинс-Леви исполнивший роль эльфа Эредина.