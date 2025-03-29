sonyazhytkova .29 марта, 2025 8

Ліза Джейн Сміт, померла 8 березня у Волнат-Крік, Каліфорнія, після десяти років боротьби з рідкісним аутоімунним захворюванням.

На її офіційному сайті з’явилося зворушливе звернення: "Ліза була доброю та світлою душею, чиє блискуче уявлення, творчість, витривалість і емпатія осяювали життя рідних, друзів і шанувальників. Її пам’ятатимуть як піонерку надприродної літератури, а також за її щедрість і теплоту як у книгах, так і в житті".

Сміт видала перші чотири романи "Щоденників вампіра" у 1991-1992 роках, а вже у 2009-му вони стали основою для культового серіалу, що протримався на екранах вісім сезонів. Попри те, що у 2011 році права на цикл перейшли до видавництва, яке залучило інших авторів, Сміт не полишила своїх персонажів і продовжила розширювати всесвіт через "Kindle Worlds", де фанати мали змогу публікувати власні історії за мотивами її творів.

Крім "Щоденників вампіра",Ліза Джейн Сміт створила серії "Нічний світ", "Темні видіння" і "Заборонені ігри", а також "Таємне коло", яке теж отримало екранізацію у 2011 році.

З її відходом завершилася ціла епоха – епоха історій, які запалювали серця та змушували вірити в магію, кохання і таємниці ночі. Але її герої, як і всі істоти темряви, житимуть вічно – у книгах і серцях читачів.

Джерело: Deadline