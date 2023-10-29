sonyazhytkova .29 октября, 2023 10

Відомий актор Меттью Перрі, який зіграв неперевершеного саркастичного Чендлера у серіалі "Друзі", помер у віці 54-х років.

Сьогодні стало відомо, про трагічну смерть американо-канадського актора Меттью Перрі, яка настала внаслідок утоплення, хоча докладні обставини ще встановлюються.

За інформацією правоохоронців, лікарі отримали виклик про серцевий напад, і пізніше в будинку в Лос-Анджелесі актора було знайдено без життєвих ознак. За повідомленням видання People, портал TMZ повідомив, що Перрі знаходився у джакузі в будинку, при цьому на місці події не виявлено жодних наркотиків. Зазначено, що немає ознак злочину, і джерела TMZ стверджують, що бригаду швидкої допомоги викликали через серцевий напад.

Нещодавно Перрі випустив власну мемуарну книгу, яка отримала величезну увагу читачів і критиків. У ній він розповідав про свій шлях як актора і про довгу боротьбу з вживанням наркотичних речовин.

Наразі невідомо, чи пов'язана ця трагедія із можлим відновленням його проблем зі здоров'ям, проте відомо, що він публічно розповідав про свою сильну тривожність, починаючи з травня 2021 року. У своїй автобіографічній книзі "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" Перрі називав свій поєдинок із цим важким захворюванням "великою жахливою річчю". Актор відсвяткував свій 54-й день народження лише в серпні минулого року.

Джерело: Мovieweb