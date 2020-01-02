Издание Deadline подсчитало потенциальные убытки, которые принесет своим создателям мюзикл «Кошки», основанный на одноименной бродвейской постановке.
Напомним, «Кошки», экранизированные Томом Хупером и вышедшие под Рождество, были разгромлены критиками в пух и прах. К тому же с треском провалились в прокате, причем как в домашнем, так и в международном.
В лучшем случае фильму с участием Тейлор Свифт, Идриса Эльбы, Джуди Денч, Иэна МакКеллена, Ребел Уилсон и многих других звезд удастся собрать 100 миллионов долларов. При этом производственный бюджет картины составил 90 миллионов, а на маркетинг было потрачено еще 115.
Так вот при таком раскладе убытки выльются минимум в 70 миллионов долларов, то есть в сумму, практически равную производству ленты.
Напомним, в украинском прокате «Кошки» стартовали 26 декабря.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую, кстати рекламы на сайте нету.