sonyazhytkova .21 апреля, 2024 2

Детективний фільм 2019 року, який отримав низьку оцінку від критиків, стрімко піднявся на вершину чартів популярності сервісу.

Люк Бессон, відомий французький режисер, має досвід як успішних, так і невдалих проєктів у Голлівуді протягом останніх 30 років. Він прославився такими картинами, як "Леон", "Люсі" та "П'ятий елемент", проте йому доводилося стикатися і з фіаско у своїй кар'єрі.

Фільм "Анна", який отримав низьку оцінку від експертів, з'явився на Netflix у 2024 році та став справжнім відкриттям для глядачів. У цій картині головну роль виконала Саша Люсс, яка втілила образ російської моделі, яка з легкістю може зачарувати усіх навколо, але насправді за неймовірною вродою, ховається справжня вбивця, що працює на КГБ. Після короткої паузи стрічка знову здобула популярність, привертаючи увагу глядачів до світу шпигунства, внутрішніх змов, привабливих агентів та інтриг.

Навіть не зважаючи на негативні відгуки критиків та невеликий комерційний успіх, "Анна" швидко здобула перше місце у списку найпопулярніших фільмів на Netflix з 19 квітня 2024 року. Однак вже наступного дня її обігнала стрічка "Повстання на Місяці 2".

Джерело: Мovieweb