sonyazhytkova .3 сентября, 2024 12

Більше десяти років минуло з того часу, як Джон Джарратт залишив австралійську пустелю у "Wolf Creek 2", граючи серійного вбивцю Міка Тейлора. І ось ця безумна персона знову повертається у новому сиквелі "Wolf Creek: Спадок".

Перший фільм, який з'явився на екранах у 2005 році, швидко зарекомендував себе як один з найвизначніших австралійських горорів, піднісши піджанр "torture porn" до нових висот завдяки глибокому розкриттю персонажів і вражаючій кінематографії. Режисер Грег Маклін, чия робота над сиквелом у 2013 році отримала схвальні відгуки, включаючи визнання The Sydney Morning Herald як "найкращого австралійського фільму всіх часів", повернеться до франшизи як продюсер "Wolf Creek: Спадок".

Цього разу за режисуру відповідає Шон Лахіфф, який раніше працював як монтажер над "Wolf Creek 2" та короткометражним телевізійним спін-оффом. Сценарій для третього фільму написав Дункан Самарасінхе.

У новому горорі Джон Джарратт знову втілить образ жахливого злочинця, що стикається з двома американськими підлітками, які залишилися без батьків.

За офіційним синопсисом "Wolf Creek: Спадок": Цього разу група американських туристів випадково потрапляє на територію полювання Тейлора. Після того як батьки жертвують собою, щоб врятувати дітей, ті опиняються самотніми, загубленими та переслідуваними у безкрайній австралійській пустелі. Чи зможе ця нова здобич – двоє спритних та винахідливих підлітків – стати справжнім випробуванням для старіючого хижака?

"Wolf Creek: Спадок" наразі перебуває на етапі пре-продакшну, і планується, що зйомки розпочнуться на початку 2025 року з подальшим випуском того ж року. Сподіваємося, що цей довгоочікуваний проєкт нарешті побачить світ, незважаючи на недавні затримки через пандемію COVID-19. Фанати франшизи з нетерпінням чекають на нові жахливі пригоди в австралійській пустелі, які обіцяють залишити незабутнє враження.

Джерело: Мovieweb