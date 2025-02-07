sonyazhytkova .7 февраля, 2025 12

Зйомки містичного трилера нещодавно завершилися в Род-Айленді. "Лунатик" ("Sleepwalker") — результат співпраці Verdi Productions і продюсерської компанії Леонардо ДіКапріо, Appian Way, яка славиться створенням інтригуючих та емоційно насичених проєктів.



У центрі сюжету — Сара (Гейден Панеттьєрі), мати, яка переживає жахливу втрату доньки в автокатастрофі. Трагедія не лише забрала життя її дитини, але й залишила чоловіка в комі. Під тиском болю і внутрішніх переживань жінка все більше занурюється в лунатизм, де її кошмари змішуються з реальністю. Вона відчуває присутність чоловіка, який, хоч і перебуває в комі, не зникає з їхнього дому, і стає все складніше зрозуміти, де марення, а де істина.

Режисер і сценарист Брендон Оман створив трилер, який триматиме глядачів у напрузі завдяки несподіваним поворотам. Дата прем'єри поки не оголошена, але цей фільм обіцяє стати справжнім випробуванням для нервів глядачів.

Джерело: Deadline