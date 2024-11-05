sonyazhytkova .5 ноября, 2024 10

Моторошний трейлер фільму "Не відкривай" обіцяє показати страшні наслідки нашої сучасної одержимості технологіями і слугуватиме суворим нагадуванням про те, що найбільші небезпеки можуть вже бути у наших руках — в телефонах, планшетах і комп'ютерах.

Сценарист і режисер фільму Брайан Бабарик створив стрічку, у якій головні ролі виконують Кіан Лавсон-Калілі, шведська актриса Йоганна Смітц та новачок Ноель Гут'єррес.

Фільм ставить важливе питання: що станеться, якщо технології, яким ми беззастережно довіряємо, перетворяться на наших найстрашніших ворогів? Трейлер "Не відкривай" натякає на руйнування сімейних стосунків після того, як донька завантажує популярний додаток, намагаючись підтримати свій імідж серед друзів, що призводить до жахливих наслідків у стосунках між членами родини та їхніми пристроями.

"Ми проводимо безліч часу, вдивляючись в екрани, не замислюючись про те, хто може спостерігати за нами", — зазначає Бабарик. "У 'Не відкривай' ми досліджуємо, що відбувається, коли знімемо пов'язки з очей і заглянемо на інший бік усіх цих маленьких камер і мікрофонів, які стежать за нами в кожну мить нашого життя".

Прем'єра фільму на цифрових платформах відбудеться 12 листопада.

Джерело: Нollywoodreporter