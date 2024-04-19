sonyazhytkova .19 апреля, 2024 13

За інформацією видання Variety, режисер працює над новою стрічкою про прибульців, відповідно до власної ідеї. Сценаристом виступає Девід Коуп, відомий як автор сценарію культового "Юрського Періоду" від Спілберґа 1993 року.

Після успішного фільму "Близькі контакти третього ступеню" 1977 року, який став одним з найвідоміших стрічок про інопланетян в історії кіно, Стівен Спілберґ не повертався до теми НЛО протягом багатьох років. У цій картині Річард Дрейфусс відіграв роль Роя Нірі, звичайного робітника з Індіани, життя якого поревернулося після зустріч з інопланетними істотами. "Близькі контакти третього ступеню" отримав дев'ять номінацій на премію "Оскар", включаючи перемогу в номінаціях за кінематографію та монтаж звукових ефектів.

Також відзначено, що у фільмі "Близькі контакти третього ступеню" знаменитий епізод з обпеченою картоплею залишив невимовне враження на глядачах, і пізніше був відтворений у комедії Уїрда Ела Янковича "UHF" 1989 року. Ця сцена стала класичною і ввійшла в історію кіно. Нещодавно Спілберґ ділився своїми роздумами щодо існування позаземного життя, вважаючи, що великою вірогідністю є існування інших розумних цивілізацій, але важко уявити, що хтось з них міг би відвідати нас з такої великої відстані як 400 мільйонів світлових років.

Джерело: Gamesradar