sonyazhytkova .6 июня, 2024 5

Знову зустрічайте Йосефа та його епатажних друзів!

Популярний фільм "Creep" і його продовження вже стали класикою жанру з моменту виходу на екрани. Тепер, завдяки рішенню Duplass Brothers Productions, ці історії оживають у вигляді серіалу "The Creep Tales". Робота над проєктом вже завершена, і зараз усі з нетерпінням чекають на прем'єру.

За кадром серіалу працює потужна команда: Марк Дюпласс, який є актором і сценаристом, режисер Патрік Брайс, а також Кріс Донлон, що виступає в якості виконавчого продюсера і редактора. У процесі створення важливу роль також відіграли Джей Дюпласс та Мел Еслин.

Перша частина фільму "Крип", знята у стилі "знайденого відео", була представлена глядачам 10 років тому. Вона розповідала про Йосефа, який запрошує оператора, щоб зняти свою історію перед смертю. Проте виявляється, що Йосеф - це не той, ким він здається. У другій частині "Крип 2" його злочини повторюються з новими жертвами.

Не пропустіть нові епізоди цієї захопливої історії, де кожен відкритий відеоряд приносить нову жертву з легендарних "Крипових відеокасет". Хоча дата виходу серіалу ще не оголошена, фанати вже з нетерпінням чекають знову зустрітися зі своїми улюбленими персонажами - Йосефом та Пічфазом.

Джерело: Gamesradar