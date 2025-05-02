sonyazhytkova .2 мая, 2025 4

Зірка Marvel поділився, чому ми досі не побачили продовження "Соколиного ока". Йому запропонували повернутися, але з умовами, які більше скидалися на жарт, ніж на повагу до супергероя.

В інтерв’ю подкасту High Performance актор, відомий роллю лучника-месника Клінта Бартона в кіновсесвіті Marvel, згадав, як йому запропонували повернутися до ролі — але за вдвічі менший гонорар, ніж у першому сезоні.

"Вони запропонували мені половину грошей, — каже Реннер. — А я їм: 'Чекайте, ви що, думаєте, я тепер пів-Джеремі, бо мене переїхав снігоочисник?'".

Нагадаємо, на початку 2023 року актор дивом вижив після тяжкої аварії, коли під час порятунку племінника його затиснуло снігоприбиральною машиною. Реннер тривалий час відновлювався і фактично заново вчився ходити. Саме цю обставину, за словами актора, продюсери могли використати як привід урізати його оплату.

"Це не Marvel і не Disney напряму, — додає Реннер, — це просто ті, хто рахує кожну копійку — бухгалтери. Я сказав їм ідіть… запускати повітряного змія".

Актор підкреслює, що не просив більше грошей — лише тих самих умов, які були в першому сезоні. Але після відверто принизливої пропозиції вирішив відмовитися.

"Було трохи прикро, але водночас — спокійно. Моє тіло, мабуть, мені дякує, що я не вплутуюсь у восьмимісячний знімальний марафон. Але… побачимо", — загадково натякнув Реннер.

У Disney не погодилися з версією актора, але коментувати деталі відмовилися.

Поки шанувальники "Соколиного ока" сумують за продовженням, Джеремі Реннер вкотре доводить: навіть після удару вагою понад шість тонн він залишається непохитним — не лише як герой на екрані, а й у реальному житті. Бо справжній месник — не за гонорар, а за переконання.

Джерело: Deadline