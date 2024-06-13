sonyazhytkova .13 июня, 2024 6

Після обвинувачень у домашньому насильстві, зірка Marvel, отримає нагороду за "стійкість" на церемонії Hollywood Unlocked Impact Awards цього місяця.

Згідно з Hollywood Reporter, ця нагорода присуджується особам, які виявляють виняткову міцність у складних ситуаціях. Протягом останніх 18 місяців Джонатан Мейджорс пережив період від успіху в ролі нового "великого злого" в MCU до викликів, пов'язаних із звинуваченнями у домашньому насильстві. Його похвала викликала неоднозначну реакцію у соціальних мережах.

На початку 2023 року здавалося, що Мейджорс стоїть на порозі великої кар'єри в Голлівуді. Після успішного виступу у серіалі "Крафт Кантрі", він отримав роль Канга Завоювача у фільмах "Мурахи та Оса: Квантуманія" і "Локі", а також зіграв у боксерському сиквелі "Крид III" разом з Майклом Б. Джорданом. Спочатку планувалося, що він повернеться у численні майбутні проєкти Marvel і інші високопрофільні фільми, але звинувачення та наступний судовий процес призвели до поступової втрати цих можливостей.

Хоча результат судового процесу не задовольнив Мейджорса, актор уникнув ув'язнення, погодившись взяти участь у програмі інтервенції у справах домашнього насильства. Він відкинув звинувачення і підтверджує свою невинність незважаючи на засудження.

Джерело: Мovieweb