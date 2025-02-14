sonyazhytkova .14 февраля, 2025 7

Вийшов екшн-трейлер продовження "Аудитор 2", у якому Гевін О'Коннор знову повертається до режисерського крісла, щоб продовжити захоплюючу історію.

Фільм продовжує події першої частини 2016 року, де Бен Аффлек знову втілює роль Крістіана Вольфа, а до нього приєднуються знайомі обличчя: Дж.К. Сіммонс, Джон Бернтал, Синтія Аддай-Робінсон, Джон Літгоу та Жан Смарт.

Як і в попередньому фільмі, сценарій написав Білл Дюбюк. У сиквелі Сіммонс, Аддай-Робінсон і Бернтал повертаються до своїх ролей: Рея Кінга, Мерібет Медіни та Бракса, а Бен Аффлек знову розкриває складні загадки як Крістіан Вольф.

Прем'єра фільму відбудеться 25 квітня 2025 року. Цього разу агентка Медіна (Аддай-Робінсон) змушена звернутися до Вольфа, щоб розкрити таємниче вбивство її колишнього керівника, вчинене невідомими вбивцями. У справу втручається й брат Бракс (Бернтал), відомий своєю небезпечністю.

До акторського складу приєдналися Даніела Пінеда, Елісон Робертсон, Роберт Морган та Грант Харві. Анна Кендрік, на жаль, не повернеться до своєї ролі, проте встигне взяти участь у іншому проєкті — сиквелі "Простої послуги", який вийде цієї весни.

Джерело: Deadline