sonyazhytkova .6 марта, 2024 9

Після кризи у своєму професійному житті, через масу скандальних обвинувачень, дворазовий лауреат премії "Оскар", робить спробу відродити свою кар'єру в Італії.

Сім років минуло з того часу, як актора звільнили через обвинувачення в сексуальних домоганнях. Тепер він знову на сцені, граючи роль Диявола в "Контракті", одному з трьох проєктів, італійського режисера Массіміліано Каролетті та його дружина, колишньої порноактриса Еви Хенгер.

У вівторок офіційне інформагентство Cinecittà News повідомило про завершення зйомок у Римі нового фільму. Виробництвом якого займаються компанії Tm Entertainment та Сандро Лаззеріні. Трилер був створений за ідеєю Массіміліано Каролетті та написаний Евою Хенгер.

Кевін Спейсі, який уникав громадськості після скандалів #MeToo, знову повертається, зігравши у незалежній картині "Пітер П'ять Вісім" та виступаючи на комікс-конвенції Mad Monster у лютому. Актор, який у липні 2023 року був звільнений від дев'яти звинувачень у сексуальних нападах у Великобританії, у лютому уклав угоду з MRC, виробничою компанією за "Картами відомостей", щоб зменшити $31 мільйонів відшкодування за образи, пов'язані з сексуальними домаганнями на зйомках, до $1 мільйона, згідно з судовими документами.

Сюжет "Контракту" поки залишається загадкою, проте Cinecittà News з'ясувала, що фільм був натхненний такими стрічками, як "Ангельське серце" Алана Паркера 1987 року з Міккі Рурком і "Адвокат диявола" Тейлора Хекфорда 1987 року з Кіану Рівзом та Ел Пачіно. У картині також знімаються Ерік Робертс і Вінсент Спано.

Джерело: Нollywoodreporter