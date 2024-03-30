sonyazhytkova .30 марта, 2024 7

Візуально стильне телешоу з Менді Патінкіном та Віолетт Бін у головних ролях не змогло привернути широкої уваги глядачів і не зайняти верхні позиції у щотижневому рейтингу стрімінгових платформ Нільсена.

Перший сезон серіалу "Смерть та інші деталі", написаний Майком Вайсом та Хайді Коул МакАдамс, розгортає історію Руфуса Котсворта, колись славетного детектива, та його спільниці Імоджен. Вони спільно вирішують загадку вбивства, що відбулося на розкішному океанському лайнері, котрий плаває Середземним морем. В цьому розслідуванні вони стикаються зі злим ворогом, Віктором Самсом.

У завершальному епізоді першого сезону, головна таємниця була розкрита, і Віктор Самс був затриманий після того, як його особа була встановлена. Але в останню мить виникла загадка щодо нової сюжетної лінії та поява нових головних детективів, коли Імоджен та її команда аматорських розслідувачів виявили відрізані ноги, на гірськолижному курорті. Крім того, фінал завершився тоді, коли Анна, останній помічник Самса, очікувала на свої накази від поплічників заарештованого боса.

Вайс та Коул МакАдамс, що були співшоураннерами, виконували роль виконавчих продюсерів разом з Марком Веббом, який режисував перший епізод, та Марком Мартіном від Black Lamb. Студія ABC Signature виготовила серіал.

Джерело: Deadline