sonyazhytkova .10 января, 2024 7

Зірка "П'яти ночей у Фредді" підтвердив, що сиквел вже на початковому етапі розробки.

Гатчерсон виконав роль Майка Шмідта у фільмі режисерки Емми Таммі "П'ять ночей у Фредді", який швидко став найкасовішим фільмом Blumhouse усіх часів після виходу в 2023 році, заробивши $295 мільйонів на бокс-офісі при бюджеті у $20 мільйонів. Тепер, під час інтерв'ю для Variety, актор зазначив, що продовження стрічки все ще знаходиться на етапі написання сценарію, але вони б хотіли розпочати роботу якнайшвидше, враховуючи успіх першого фільму:

"Зараз вони активно працюють над створенням сценарію та прагнуть розпочати зйомки якнайшвидше. Безумовно, шанувальники фільму вражають своєю відданістю та захопленістю. Для мене було неймовірно та фантастично бути частиною цього проєкту".

В тому самому інтерв'ю Гатчерсон говорив, що ніхто не очікував, що "П'ята ніч у Фредді" стане таким популярним серед глядачів і вийде на вершину бокс-офісу. Він також висловив нетерпіння почати роботу над продовженням і надію на повторну співпрацю з Еммою Таммі, яка ще не підтвердила свою участь в режисурі другого фільму.

"Ми сподівалися, що це сподабається фанатам. Але, я думаю, що ніхто не очікував, що це дійсно так вразить глядачів. Я вмираю від нетерпіння повернутися на знімальний майданчик. Емма Таммі, наша режисерка, була фантастичною, і було так приємно грати в цьому цікавому світі. Я в очікуванні подивитися, що вони зроблять далі".

Джерело: Мovieweb