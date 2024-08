sonyazhytkova .21 августа, 2024 0

Очікується, що новий сезон вийде у 2025 році, хоча закінчення зйомок у серпні може вказувати на прем'єру на початку року. Для порівняння, перший сезон закінчився в липні 2022-го і вийшов на HBO через шість місяців.

Головний редактор серіалу, Тімоті Гуд, поділився в соцмережах фотографіями з фінальної вечірки зйомок, написавши: "Закінчили! Вітаю неймовірну команду, яка працювала над другим сезоном 'The Last of Us'. Тепер ми донесемо вашу тяжку працю до глядачів!".

До акторського складу повернуться такі зірки, як Белла Рамзі, Педро Паскаль і Ґабріель Луна. Їм на допомогу прийдуть нові обличчя, такі як Кейтлін Девер у ролі Еббі та Ізабела Мерсед як Діна.

Ізабела Мерсед вже похвалила акторську гру своїх колег, зазначивши, що їхній виступ справді вражає. Вона також висловила нетерпіння побачити, як глядачі оцінять таланти Белли та Кейтлін у новому сезоні.

Перший тизер другого сезону, що вийшов на початку місяця, показав кілька сцен, взятих з відеогри "The Last of Us Part 2". Також у відео з'являється новий персонаж у виконанні Кетрін О'Хари, який, ймовірно, надасть допомогу Джоелу в Джексоні, відомій з першого сезону.

Джерело: Gamesradar