sonyazhytkova .4 апреля, 2025 17

Автор культового серіалу "Спадкоємці" повертається з новим гучним фільмом. HBO вже показав перші кадри "Mountainhead" — чорною комедією про мільярдерів на тлі світової кризи. У головних ролях — голлівудські зірки, а прем’єра відбудеться вже 31 травня на HBO та в стримінгу MAX.

Зйомки "Mountainhead" завершуються цього тижня в мальовничому Парк-Сіті, штат Юта. Це перший повнометражний фільм Джессі Армстронґа, який також виступив сценаристом та одним із виконавчих продюсерів проєкту.

У центрі сюжету — група надбагатих друзів, які збираються разом на тлі масштабної міжнародної кризи. Головну роль у фільмі виконує Стів Карелл, а також у проєкті задіяні Джейсон Шварцман, Корі Майкл Сміт, Рамі Юссеф, Гедлі Робінсон, Енді Дейлі, Алі Кінкейд, Даніель Орєскес, Девід Томпсон, Амі МакКензі та Ава Костія.

Після феноменального успіху "Спадкоємців", що зібрав 75 номінацій на "Еммі" й здобув 19 статуеток, включно з трьома за "Найкращий драматичний серіал", увага до нового проєкту Армстронґа надзвичайно висока. До речі, сам режисер — володар семи "Еммі" та номінант на "Оскар" за сценарій до політичної сатири "У петлі" (2010).

Чи стане "Mountainhead" новим культурним феноменом після "Спадкоємців"? Дізнаємось вже цього травня. Одне можна сказати точно: якщо Армстронґ знову взявся за сатиру — нудно точно не буде.

Джерело: Deadline