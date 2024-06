sonyazhytkova .13 июня, 2024 13

17-річна австралійська акторка приєднується до Двейна Джонсона, який повертається до своєї ролі напівбога Мауї.

Кетрін Лагаая, яка походить із Сіднея, Австралія, стане обличчям цієї героїні у новому фільмі.

"Я дуже рада втілити цей образ, адже Моана – одна з моїх улюблених героїнь", – зазначила Лагаая у своїй заяві. "Мій дідусь родом із Фаали, Палаулі, на острові Саваї, а бабуся – з Леулумоега Туай на головному острові Уполу в Самоа. Для мене велика честь мати можливість вшанувати Самоа та всі тихоокеанські народи, а також представляти молодих дівчат, які схожі на мене".

Кетрін бере естафету від Аулії Кравальйо, яка озвучувала Моану в оригінальному фільмі 2016 року та буде виконавчим продюсером ремейку. Кравальйо також підтримує та наставляє молодшу актрису у цій ролі.

До акторського складу ремейку також увійшли Джон Туї, який зіграє батька Моани, вождя Туї; Френкі Адамс, у ролі матері Моани, Сіни; та Рена Оуен, яка виконає роль бабусі Тали.

Режисером проєкту став Томас Кайл, відомий за роботою над бродвейським мюзиклом "Гамільтон". Прем'єра фільму запланована на 10 липня 2026 року. Кайл також нещодавно працював над серіалом Hulu "Ми були обрані".

Продюсерами ремейку виступають Двейн Джонсон, Дені Гарсія та Хірам Гарсія через їхню компанію Seven Bucks Productions. Б'ю Флінн продюсує через FlynnPictureCo., а Лін-Мануель Міранда, який отримав номінацію на Оскар за пісню "How Far I’ll Go", також є продюсером фільму.

Джерело: Нollywoodreporter