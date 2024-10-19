sonyazhytkova .19 октября, 2024 8

Mattel продовжує перетворювати культові дитячі іграшки на фільми. Наступним проєктом стане View-Master — пристрій для перегляду 3D-зображень, популярний серед дітей протягом десятиліть.

Mattel Films разом з Escape Artists і Sony Pictures працюють над екранізацією View-Master — культового пристрою для перегляду 3D-зображень, який з’явився ще в 1930-х роках і став улюбленою іграшкою багатьох поколінь. Хоча подробиці сюжету, акторський склад і дата релізу поки тримаються в таємниці, цей фільм обіцяє стати ще одним яскравим проєктом в серії адаптацій іграшок, розпочатій після успіху "Барбі".

Mattel також розширює свій кінематографічний всесвіт, працюючи над фільмами про такі відомі іграшки, як Uno, Polly Pocket під керівництвом Ліни Данем, Matchbox, а також Hot Wheels, який продюсує Джей Джей Абрамс.

Особливо цікавою виглядає майбутня адаптація Rock 'Em Sock 'Em Robots зі зіркою "Форсажу" Віном Дізелем у головній ролі. Проєкт був анонсований у 2021 році, проте нових деталей досі немає. Сподіваємось, фільм ще на шляху до релізу.

Джерело: Gamesradar