sonyazhytkova .18 марта, 2025 7

Легенда голлівуду долучилася до акторського складу нового фільму "Place to Be" ("Місце, де варто бути"). Стрічку знімає Корнель Мундруцо, відомий за "Фрагментами жінки", а зйомки вже стартували в Сіднеї.

У фільмі також знімаються Еллен Берстін та Таїка Вайтіті.

За сюжетом Берстін грає Брук – жінку, яка не терпить дурниць, а Вайтіті – розгубленого розлученого чоловіка Нельсона. Разом вони вирушають у подорож із Чикаго до Нью-Йорка, аби повернути додому загубленого гоночного голуба. Памела Андерсон зіграє Моллі – доньку Брук, яка намагається знайти баланс у своєму житті після другого розлучення. Вона стурбована долею своєї матері та опирається ідеї віддати її до будинку для літніх людей.

Андерсон продовжує свій кінематографічний ренесанс: улітку вона з’явиться в перезапуску "Голого пістолета" з Ліамом Нісоном, а восени – в драмі "Rosebush Pruning" разом із Райлі Кіо, Ель Фаннінг та Джеймі Беллом. Колись відома насамперед за "Рятівників Малібу", тепер вона впевнено зміцнює своє ім'я у великому кіно. І схоже, що це лише початок...

Джерело: Deadline