sonyazhytkova .12 января, 2024 3

У розробці довгоочікуваний новий фільм "Top Gun 3", який обіцяє глядачам, захоплюючий екшн з Томом Крузом та Джозефом Козінскі.

За інформацією від Puck, Paramount Pictures розраховує на ще одну захоплюючу подорож у "зону небезпеки" з "Top Gun 3", і планує повернення улябленців глядачів Тома Круза та режисера Джозефа Козінскі.

Сценарій до "Top Gun 3" наразі у процесі створення та пишеться сумісно з одним із творців "Top Gun: Maverick" - Ереном Крюгером. Команда студії також розглядає можливість повернення Тома Круза, Майлса Теллера і Гленна Пауелла, які вже вразили глядачів своїми ролями у попередній частині фільму. Все ще на етапі раннього розвитку, "Top Gun 3" вже має чутки про те, що цей проєкт може стати наступним для Круза після виходу "Mission: Impossible 8", запланованого на 23 травня 2025 року в Сполучених Штатах.

Вихід "Top Gun: Maverick" в травні 2022 року відзначився тим, що фільм продовжує події оригіналу 1986 року від режисера Тоні Скотта. У сиквелі знову слідкують за Пітом 'Маверік' Мітчеллом (Том Круз), який вже понад тридцять років служить одним із найкращих льотчиків ВМС. Він відчуває, що знаходиться там, де йому належить, уникаючи підвищення в званні, що могло би спустити його на землю. Під час навчання групи випускників Top Gun для спеціального завдання, Маверік зустрічає лейтенанта Бредлі Бредшоу (Майлс Теллер), сина свого покійного друга, та оператора літака лейтенанта Ніка Бредшоу. Ця зустріч веде до протистоянь і, врешті-решт, до місії, яка вимагатиме останньої жертви від тих, хто буде обраний для її виконання.

Джерело: Мovieweb