Режисер Френсіс Лоуренс розповів, як у новому фільмі франшизи "Балада пісні пташок і змій" Пітер Дінклейдж та Віола Девіс внесли свій неповторний вклад у всесвіт Голодних ігор.
У фільмі-приквелі до популярної трилогії Сюзанни Коллінз, головні ролі виконують Том Блайт, який грає майбутнього жорстокого лідера Панему, і Рейчел Зеглер у ролі молодої Люсі Грей Берд, котра потрапляє у пару з ним під час щорічних десятих Голодних ігор.
Хоча, сюжет фокусується на складних взаємовідносинах головних героїв, історія занурює нас у міфологію Панему та розповідає нам про широкий спектр
персонажів, які приєднуються до них у цій подорожі.
До франшизи приєднається неперевершена Віола Девіс, яка грає ігротворця, а спражньою родзинкою фільму стає зірка «Гри Престолів» Пітер Дінкледж.
"Деякі зі сцен Пітера - це одні з моїх улюблених у фільмі. Я так довго мріяв
працювати з ним. Він прийшов і одразу вразив усіх." – поділився режисер Френсіс Лоурен у спільному інтерв`ю з Entertainment Weekly.
Довгоочікувана премьера стрічки «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» відбуться 17 листопада 2023 року.
Джерело: Movieweb