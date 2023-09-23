Таня Гончаренко .23 сентября, 2023 9

На фото: Постер до фільму «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»

Режисер Френсіс Лоуренс розповів, як у новому фільмі франшизи "Балада пісні пташок і змій" Пітер Дінклейдж та Віола Девіс внесли свій неповторний вклад у всесвіт Голодних ігор.

У фільмі-приквелі до популярної трилогії Сюзанни Коллінз, головні ролі виконують Том Блайт, який грає майбутнього жорстокого лідера Панему, і Рейчел Зеглер у ролі молодої Люсі Грей Берд, котра потрапляє у пару з ним під час щорічних десятих Голодних ігор.

Хоча, сюжет фокусується на складних взаємовідносинах головних героїв, історія занурює нас у міфологію Панему та розповідає нам про широкий спектр

персонажів, які приєднуються до них у цій подорожі.

До франшизи приєднається неперевершена Віола Девіс, яка грає ігротворця, а спражньою родзинкою фільму стає зірка «Гри Престолів» Пітер Дінкледж.

"Деякі зі сцен Пітера - це одні з моїх улюблених у фільмі. Я так довго мріяв

працювати з ним. Він прийшов і одразу вразив усіх." – поділився режисер Френсіс Лоурен у спільному інтерв`ю з Entertainment Weekly.

Довгоочікувана премьера стрічки «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» відбуться 17 листопада 2023 року.

Джерело: Movieweb