sonyazhytkova .22 октября, 2024 8

Зірка "Гри престолів" поповнить акторський склад, в якому вже виступають Ченнінг Тейтум та Кірстен Данст. Режисером і сценаристом проєкту є Дерек Сіанфранс.



Компанія Miramax отримала права на дистрибуцію фільму.

Сюжет фільму заснований на реальних подіях, що сталися з Джеффрі Манчестером — в'язнем, який намагається втекти, сховавшись у незвичайному місці: магазині іграшок. Однак коли це місце веселощів перетворюється на справжню в'язницю самотності, він закохується у те, що стає найбільшою перешкодою на його шляху до свободи — у кохання.

Виконавчими продюсерами проєкту виступлять Ченнінг Тейтум, Дерек Сіанфранс та Джонатан Монтепаре, разом з Крісом Паркером.

Нещодавно Пітер Дінклейдж був помічений у комедії "Брати" від Amazon MGM Studios, де зіграв разом з Джошем Броліном та Бренданом Фрейзером. Крім того, він також взяв участь у фільмі "Сірано" і планує озвучити професора Ділламонда в адаптації "Злої" від Universal, яка вийде наступного місяця. Це черговий крок у його різноманітній кар'єрі, яка продовжує вражати глядачів.

Джерело: Deadline