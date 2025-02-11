sonyazhytkova .11 февраля, 2025 1

Зірка "Гри престолів" приєднався до основного складу телешоу "Декстер: Воскресіння", який вийде на Showtime цього літа. Зйомки вже стартували в Нью-Йорку, а глядачі з нетерпінням чекають на продовження історії про легендарного серійного вбивцю.

Подробиці сюжету поки що тримають у таємниці, але відомо, що події серіалу розгортатимуться в наші дні, продовжуючи історію "Декстера: Нова кров".

Дінклейджу дісталася роль Леона Прейтера — мільярдера та впливового венчурного капіталіста, який на публіці постає як щедрий альтруїст, але за маскою добродія приховує темний бік. За даними інсайдерів, Леон стане головним лиходієм сезону.

Його вірною помічницею буде Шарлі (Ума Турман) — колишня спецпризначенка, яка після довгої кар’єри в приватній охороні стала начальницею безпеки Прейтера. Разом вони сплетуть небезпечну павутину інтриг, що, без сумніву, зіграє ключову роль у новій главі "Декстера".

До своїх ролей також повернуться Девід Заяс (Ангел Батиста), Джек Алкотт (Гаррісон Морган) та Джеймс Ремар (Гаррі Морган), обіцяючи фанатам ще більше ностальгії та драматичних моментів.

Перший натяк на події "Декстер: Воскресіння" можна побачити вже зараз — у прем'єрному епізоді серіалу-приквелу "Декстер: Оригінальний гріх", який доступний на Paramount+ з Showtime. До речі, цей проєкт встановив рекорд для платформи, зібравши понад 2,1 мільйона переглядів. Його фінал вийде 14 лютого, а отже, нова глава історії про Декстера вже не за горами…

Джерело: Deadline