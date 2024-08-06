sonyazhytkova .6 августа, 2024 11

Сарсгаард, що втілив роль напруженого прокурора Томмі Мольто в першому сезоні "Презумпції невинуватості" на Apple TV+, заявив, що не повернеться до продовження телешоу.

Актор відзначив, що не має інтересу до сиквелів, пояснивши свою позицію в інтерв'ю IndieWire:

"Я рідко погоджуюсь на продовження. Я звик до того, що працюю лише в одному сезоні чогось. Можливо, я зробив 90 чи 100 різних проєктів протягом років, і завжди намагаюсь вчасно прощатися. Це важливо, адже прощання змушує шукати нове натхнення".

Нещодавно Apple анонсувала другу частину свого юридичного трилера. Це рішення було оголошене через місяць після прем'єри першого сезону, який встановив рекорд за переглядами серед драматичних серіалів на платформі. Остання серія першого сезону вийшла 24 липня.

Про новий сезон поки що відомо лише те, що він буде зосереджений навколо нової інтригуючої справи. Відзначимо, що Джейк Джилленхол, який грає Расті Сабіча, не є постійним персонажем у романах відомого американського автора Скотта Туроу, тому його участь у новому сезоні залишається під питанням.

На завершення, варто зазначити, що у Туроу є продовження роману "Презумпція невинуватості", яке вийшло у 2011 році під назвою "Невинний". У цій книзі, через 20 років після таємничої смерті дружини Расті Сабіча, герої знову зіштовхуються один з одним у нових обставинах.

Джерело: Deadline