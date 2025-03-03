sonyazhytkova .3 марта, 2025 9

Відомий британський сценарист отримав нагороду за найкращий адаптований сценарій до фільму "Конклав", продовжуючи свою тріумфальну серію після перемог на BAFTA, "Золотому глобусі" та Critics Choice.

Це вже друга номінація Строхана на престижну премію, але цього разу вона принесла йому заслужену статуетку.

Під час промови зі сцени він подякував знімальній групі, акторам, продюсерам, а також Robin House Productions, Film Nation, Indian Paintbrush і Focus Features. Окремі слова він присвятив своїй доньці Конні: "Це для тебе".

Окрім цього, сценарист публічно висловив підтримку Україні: на червоній доріжці він з’явився з українською символікою на своєму костюмі, підкреслюючи свою позицію у цей непростий час.

"Конклав" – це напружений трилер режисера Едварда Бергера, сценарій до якого Строхан написав за мотивами однойменного роману Роберта Гарріса. У центрі сюжету – кардинал Томас Лоуренс (Рейф Файнс), якому доручено організувати вибори нового Папи Римського після раптової смерті його попередника. Однак, поки найвпливовіші церковні діячі світу збираються у стінах Ватикану, Лоуренс розкриває таємниці, що можуть зруйнувати основи Католицької церкви.

У фільмі також зіграли Стенлі Туччі, Джон Літгоу, Серджіо Кастеллітто та Ізабелла Росселліні. "Конклав" став одним із головних претендентів на премію, отримавши вісім номінацій, включно з "Найкращим фільмом".

Перемога на "Оскарі" вкотре підтвердила майстерність Строхана як одного з найкращих сценаристів сучасності та довела, що потужна літературна історія може не лише зачепити глядачів, а й підкорити кіноакадеміків.

Джерело: Deadline