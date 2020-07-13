Анастасия Лях .13 июля, 2020 6

Потоковый сервис Netflix снимет продолжение постапокалиптического триллера «Птичий короб» с Сандрой Буллок, пишет Inverse.

Напомним, «Птичий короб», основанный на одноименной книге Джоша Малермана, вышел в 2018 году и рассказывал о матери и ее двоих детях, что пытаются выжить в условиях нового мира, в котором чтобы жить, надо быть слепым, дабы избежать зрительного контакта с чем-то неведомым, что принуждает к самоубийству.

Фильм оказался хитом по количеству просмотров, несмотря на прохладный прием критиков, так что неудивительно, что Netflix запустил в производство сиквел. О начале разработки продолжения сообщил сам писатель. По словам Малермана, производство держится в строгом секрете.

Пока неизвестно, вернется ли в режиссерское кресло Сюзанна Бир, постановщица первого фильма.