sonyazhytkova .4 апреля, 2025 8

Disney показав першу розширену сцену з майбутньої лайв-екшен адаптації культового мультфільму "Ліло і Стіч" — і вона така ж зворушлива, як і смішна. Прем'єра — вже у травні, а перші кадри викликають і "алоха", і мурашки.

Після успіху трейлера, який назбирав 158 мільйонів переглядів за першу добу (другий найпопулярніший трейлер Disney серед усіх лайв-екшенів), глядачам вперше показали довшу сцену з майбутньої стрічки.

В уривку маленька Ліло (у виконанні Маї Кеалоха) сидить за столиком у кафе на відкритому повітрі, поки її мама (Сідні Елізабет Агудонг) виходить на зміну. Стіч (його знову озвучує Кріс Сандерс) у цей час, звісно ж, не витримує спокою — і влаштовує справжню війну з автоматом для газованих напоїв. Звучить, як класичний Стіч, чи не так?

Режисером фільму виступає Дін Флейшер Кемп, а сценарій написали Кріс Кеканіокалані Брайт і Майк Ван Віз. У фільмі також зіграли: Біллі Магнуссен, Тіа Каррере, Ханна Веддінгем, Кортні Б. Венс та Зак Галіфіанакіс.

Очікуємо на прем’єру 23 травня — і, здається, Disney готує не чергову перезавантажену історію, а справжній душевний ривок у дитинство. Бо охана — це не просто слово. Це коли тебе люблять, навіть якщо ти тільки-но влаштував шоу з газованкою на весь ресторан.

Джерело: Deadline