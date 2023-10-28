sonyazhytkova .28 октября, 2023 11

Новий жахливий фільм, заснований на популярній грі "П'ять ночей з Фредді", обіцяє вражаючі касові сбори цього Хелловіну.

Згідно з оцінками критиків, фільм від Blumhouse "П'ять ночей з Фредді" вражає касовими зборами, заробивши неймовірні $78 мільйонів у день прем`єри. Це включає $39,4 мільйона за перший день, а разом з четверговими показами - $10,3 мільйони. Навіть при наявності онлайн-варіанту на Peacock, молоді прихильники обирають дивитися фільм в кінотеатрах, багато з них навіть приходять у костюмах героїв франшизи.

Незважаючи на негативні відгуки, жахлива стрічка здобуває величезний комерційний успіх. Журналістка Megan Peters з ComicBook.com виставила фільму всього 2,5 з 5 можливих зірок у своїй рецензії і пише: "З моменту виходу гри "П'ять ночей з Фредді" майже десять років тому, франшиза стала справжнім гігантом серед поціновувачів жахів. Це означає, що очікування від екранізації франшизи були вельми високими, і на жаль,"П'ять ночей з Фредді" не виправдало їх. Страхи, запропоновані в фільмі, позбавили франшизу своєї легендарної напруги. Разом із заплутаним сюжетом, для мене єдиними позитивними моментами фільму були його зйомки та приховані зображення. Навіть зі всіма своїми недоліками, фільм, ймовірно, сподобається молодим фанам, які ще не сформували в собі стійкість до жахів. Проте для старшого покоління, на жаль, візит до "Піци Фредді Фазбера" не виявиться складним завданням".

На цих віхідних, також, очікується успішний показ фільмів "Taylor Swift: The Eras Tour" та "Вбивці Квіткої Повені" Мартіна Скорсезе, які займуть друге та третє місця в списку касових лідерів. У п'ятірку найкращих увійде документальний фільм "До смерті" від Angel Studios і стрічка "The Exorcist: Believer " від Blumhouse. Повний список фільмів з найкращими касовими показниками цього вікенду поки що уточнюється.

Джерело: Сomicbook