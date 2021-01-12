Анастасия Лях .12 января, 2021 13

Предстоящий пятый фильм приключенческой серии про Индиану Джонса, который давно уже превратился в долгострой, станет стартом для глобального перезапуска всей франшизы.

Подробности пока не раскрываются, но известно, что в пятой части в компании главного героя, которого вновь сыграет Харрисон Форд, появятся совершенно новые персонажи, некоторые из которых затем получат собственные спин-оффы . Эти ответвления, собственно, и перезапустят франшизу, начатую режиссером Стивеном Спилбергом и сценаристом Джорджем Лукасом в 1981 году, когда вышел первый фильм «В поисках утраченного ковчега».

Напомним, что четвертая часть «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышедшая в 2008-м , также должна была стать стартом для дальнейшей перезагрузки, а Шайа ЛаБаф, сыгравший сына Индианы Джонса, должен был перенять эстафету. Но затем ЛаБаф погряз в череде скандалов, связанных с его неадекватным поведением, и студия, естественно, отказалась от затеи.

В настоящее время релиз пятого пока что безымянного фильма намечен на 28 июля 2022 года.