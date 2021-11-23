Таня Гончаренко .23 ноября, 2021 12

Съемки второго сезона популярного сериала "Бриджертоны" подошло к концу. Об этом сообщил создатель и шоураннер сериала Крис Ван Дьюсен в своем Instagram.

Опубликованное фото, где Ван Дьюсен стоит в обнимку с главными актерами проекта Джонатаном Бэйли и Симон Эшли, сопровождалось комметарием: "Я так горжусь нашим актерским составом и командой, которые каждый день в этот очень сложный год вносили свой неоценимый вклад в общее дело. И эти двое на этой фотографии здесь со мной прямо сейчас. Слов недостаточно. Ждите продолжение в 2022 году".

Напомним, первый сезон сериала стал самым популярным оригинальным телепроектом Netflix за историю существования стриминга, пока этот рекорд не побила "Игра в кальмара".

Второй сезон стоит из 10 эпизодов и расскажет о скандалах возникших после событий финала первой части. К слову, третий и четвертый сезоны уже заказаны.

Помимо основной истории, ранее сообщалось о планах снять спин-офф в котором раскроется история Королевы Шарлотты.

Точной даты выхода второго сезона "Бриджертонов" пока нет.