sonyazhytkova .1 июля, 2024 6

Сиквел від Pixar став одинадцятим анімаційним фільмом, який досяг цього рубежу, та першим після "Барбі", що відбулося майже рік тому.

Фільм від Pixar та Disney "Думками навиворіт 2" у рекордні терміни заробив $1 мільярд на світовому прокаті, відігравши ключову роль у відродженні літнього кінопрокату.

Цього досягнення стрічка досягнула у неділю, на 19-й день прокату, що є найшвидшим результатом для анімаційного фільму в історії.

"Думками навиворіт 2" залишався на вершині бокс-офісу третій тиждень поспіль, заробивши $57,4 мільйона у Північній Америці, що в сумі дало $469,3 мільйона. На міжнародних ринках фільм приніс ще $108 мільйонів, що разом із внутрішніми доходами склало $1,015 мільярда. Цей фільм став першим після "Барбі", що заробив більше $1 мільярда в глобальному прокаті за майже рік. Серед анімаційних фільмів це одинадцятий фільм, який досяг цього рубежу. Disney домінує у списку, маючи вісім із цих релізів, як від Pixar, так і від Walt Disney Animation

Режисер Келсі Манн представив новий склад емоцій, які з'являються в штаб-квартирі головної героїні Райлі, коли вона стає підлітком. Радість, Печаль, Гнів, Страх і Відраза мають справлятися з приходом Тривоги, Заздрості, Нудьги та Сором'язливості.

Головні ролі озвучують Емі Полер, Мая Гоук, Кенсінгтон Таллман, Ліза Лапіра, Тоні Гейл, Льюїс Блек, Філліс Сміт, Айо Едебірі, Лілімар, Грейс Лу, Сумайя Нуріддін-Грін, Адель Екзаркопулос, Дайан Лейн, Кайл МакЛоклен, Пол Волтер Гаузер та Івет Ніколь Браун.

У 2015 році перша частина "Думками навиворіт" заробила $858,8 мільйона по всьому світу.

Джерело: Нollywoodreporter