sonyazhytkova .26 июня, 2024 4

Телешоу під назвою "Snatchback" створений за підтримки Universal Television і розповідатиме про команду, яка займається визволенням заручників з небезпечних місць по всьому світу.

Ідея побачити Домініка Перселла і Вентворта Міллера разом на екрані знову безперечно порадує їхніх фанатів, які також бачили їх в серіалі DC "Легенди завтрашнього дня" та Флеш", де Міллер грав Леонарда Снарта, відомого як Капітан Холод, а Перселл - Міка Рорі, або Жар.

За офіційним синопсисом від Variety, серіал "Snatchback" заснований на реальних подіях, зокрема на житті оперативника, який досі виконує свої обов'язки. У центрі сюжету – професійна команда приватних агентів, що займається визволенням заручників з різноманітних небезпечних куточків планети.

Автором сценарію та виконавчим продюсером серіалу є Скотт Розенбаум, відомий за своїми роботами над такими проєктами, як "Щит", "Чак" та "Королева Півдня". Домінік Перселл також виступає виконавчим продюсером.

Джерело: Мovieweb