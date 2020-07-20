Анастасия Лях .20 июля, 2020 7

Как сообщает Deadline, актеры подписались на ведущие партии в новом полнометражном проекте потокового сервиса Netflix «Серый человек».

Это будет экранизация серии шпионских романов Марка Грини, то есть потенциальная шпионская франшиза. Гослинг сыграет протагониста, а Эванс — антагониста. Первый — агент ЦРУ по прозвищу Серый человек, который вступает в непримиримую конфронтацию с другим агентом (Эванс), чьи методы работы выходят за рамки этики и морали.

Продюсируют проект братья Руссо, режиссеры двух фильмов о Капитане Америка, «Войны бесконечности» и «Мстителей: Финал». Они же займутся постановкой. Производственный бюджет составит 200 миллионов долларов, что сделает «Серого человека» самым дорогостоящим фильмом Netflix.