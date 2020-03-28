Анастасия Лях .28 марта, 2020 2

На фото: Райан Гослинг в фильме "Первый человек"

Актер, ранее сыгравший легендарного американского астронавта Нила Армстронга в байопике «Первый человек», снова наденет скафандр.

Как сообщает Deadline, Гослинг исполнит главную роль в фильме под названием «Проект „Святая Мария“», основанном на книге Энди Уира, написавшего «Марсианина», по которому была снята фантастика с Мэттом Дэймоном. Также Гослинг выступит сопродюсером.

Сюжет пока что описывается лишь в общих чертах. Главный герой — астронавт, который должен спасти нашу планету и все человечество от приближающейся угрозы из космоса, знаменующей конец света.

Производством проекта занимается студия MGM. Режиссер пока не назначен. Сроки работ не уточняются.