Таня Гончаренко .23 октября, 2021 2

Похоже, парень для Барби найден. В фильме от Warner Bros. основаном на классической линии кукол, главные роли исполнят Марго Робби и Райан Гослинг. - сообщает Deadline.

По версии издания, Гослинг находится на последней стадии подписания контракта. Ранее, он уже отклонял предложение сыграть Кена из-за плотного графика, но поскольку производство фильма о Барби затянулось, у Райана появилось свободное время.

Ожидается, что съемки стартуют уже в в первой половине 2022 года. Режиссером картины выступит Грета Гервиг ("Леди Берд"), она же примет участие в написании сценария.

Детали сюжета в настоящее время неизвестны, но, учитывая послужной список Греты Гервиг как режиссера, можно ожидать, что это не будет вашим типичным взглядом на историю куклы.

Это же подтвердила Робби: "Наша цель может быть охарактеризована фразой: "Что бы вы ни думали, мы дадим вам что-то совершенно иное, нечто, чего вы совсем не ожидали", - говорила актриса в одном из интервью в 2020 году.

К слову, Марго не только исполнит главную роль в фильме о Барби, но и займется продюсированием ленты.