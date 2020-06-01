Студия Universal воскрешает еще одного своего классического монстра. В производство запускается ремейк «Человека-волка», а Райан Гослинг официально утвержден на главную роль, сообщает Variety.

Режиссерское кресло проекта пока что вакантно. Руководство рассматривало вариант совместить обязанности исполнителя ведущей партии и постановщика для Гослинга, который уже имеет режиссерский опыт («Как поймать монстра»), но в итоге от идеи отказалось. Сейчас студия рассматривает кандидатуру Кори Финли, снявшего трагикомедию о школьной коррупции «Безупречный» с Хью Джекманом.

Сюжет ремейка не разглашается, но инсайдеры сравнивают проект с триллером Дэна Гилроя «Стрингер», где Джейк Джилленхол сыграл одержимого репортера-фрилансера криминальной хроники. Также сообщается, что концепция принадлежит самому Гослингу. Очевидно, новая версия будет существенным переиначиванием классики, как и в случае с «Человеком-невидимкой».