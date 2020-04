Анастасия Лях .27 апреля, 2020 10

Звезда « Ла-Ла Ленда» может исполнить ведущую партию в игровом ремейке диснеевского мультфильма «Геркулес». По данным издания We Got This Covered, актер заинтересован в переговорах со студией.

Напомним, анимационный фильм студии Disney, основанный на подвигах знаменитого героя древнегреческой мифологии, вышел в 1997 году. Как и большинство диснеевских мультиков, он был музыкальным, то есть с большим количеством песен, так что вокальный опыт, полученный на съемках мюзикла Дэмьена Шазелла, придется Гослингу кстати.

Впрочем, Гослинг — не единственный претендент. Если верить инсайдерам, студия также рассматривает кандидатуру Александра Скарсгарда.

Стоит отметить, что у Райана имеется не только песенный опыт, но и опыт перевоплощения в Геракла (Геркулеса). С 1998 по 1999 годы в телеэфир выходил пятидесятисерийный новозеландский сериал «Молодость Геракла», где у юного Гослинга была главная роль.