sonyazhytkova .16 апреля, 2024 15

Хоча сюжет фільму залишається загадкою, зйомки вже розпочалися. Дуральд Аркапоу, оператор, поділився знімком зі знімального майданчика у соціальних мережах, натякаючи на початок процесу створення стрічки.

"Готуйтесь", - підписав свій пост в Instagram Аркапоу.

Джордан і Куглер вже співпрацювали над декількома фільмами, включаючи "Станцію Фрутвейл" у 2013 році, "Крід" у 2015 році та "Чорна Пантера" у 2018 році. Триллер Куглера вийде у прокат 7 березня 2025 року. У головних ролях також з'являться Джек О'Коннелл, Делрой Ліндо, Джеймі Лоусон, Омар Бенсон Міллер та Вунмі Мосаку. Куглер є сценаристом і продюсером разом із Зінзі Куглер і Севом Оханіаном. Виконавчими продюсерами стали лауреат Оскара Людвіг Ґьоранссон, Ребекка Чо та Вілл Ґрінфілд. Стрічка Куглера потрапила до Warner Bros. після інтенсивної боротьби за права на нього.

Куглер - дворазовий номінант на Оскар і лауреат чотирьох премій NAACP Image та Black Reel. Він також отримав номінації на "Золотий глобус" та "Греммі".

"Станція Фрутвейл" була його режисерським дебютом у 2013 році, за який він отримав численні нагороди. У фільм зіграли Джордан, Мелоні Діаз, Кевін Дюран, Чед Майкл Мюррей, Анна О'Рейллі та Октавія Спенсер.

Після цього Куглер зняв і написав такі успішні фільми, як "Крід", "Чорна Пантера" та "Чорна Пантера: Ваканда назавжди".

Джерело: Deadline