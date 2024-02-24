sonyazhytkova .24 февраля, 2024 10

Режисер представив телевізійний проєкт, у якому зіграють - Нісі Неш-Беттс, Кортні Б. Венса та Леслі Манвіль.

Райан Мерфі несподівано оголосив про це на своїй сторінці в Instagram. Він відомий як продуктивний творець, письменник, режисер і продюсер. У відео, що складається лише з тексту, можна почути голос Нісі Неш-Беттс, яка висловлює свої думки: "Я не знаю, коли це почалося, я не можу зрозуміти, але зараз все змінилося". "Відбулася якась зміна, наче щось відкривається у світі - якась прірва, яка занурюється у ніщо. Ти кажеш: 'Ну, дорога, зло завжди існувало', що 'речі покращуються, ніколи не було кращого часу жити!'", - продовжує вона, - "але це не покращується! Щось відбувається навколо нас, і ніхто, крім мене, цього не бачить".

Інші деталі про серіал залишаються у таємниці. Нісі Неш-Беттс нещодавно була нагороджена премією "Еммі" за вражаючу жіночу роль у проєкті Райана Мерфі "Дамер - монстр: Історія Джеффрі Дамера", який вийшов на Netflix.

Джерело: Deadline