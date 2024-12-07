sonyazhytkova .7 декабря, 2024 15

В інтерв’ю подкасту Happy Sad Confused режисер і голова DC Studios, Джеймс Ґанн, зізнався, що жартома запитав актора, чи не хоче той знову взяти до рук кільце сили. Відповідь Рейнольдса була короткою і вичерпною: "Та пішов ти!".

Не дивно, адже сам актор неодноразово висміював цей проєкт. Зокрема, в сцені після титрів "Дедпула 2" (2018) його персонаж повертається у минуле, щоб застрелити Рейнольдса, перш ніж той погодиться зіграти Хела Джордана.

Фільм "Зелений Ліхтар" (2011), режисований Мартіном Кемпбеллом, став провалом як у прокаті, так і серед критиків. Стрічка отримала лише 25% на Rotten Tomatoes, а світові збори склали $237 мільйонів — сума, яка ледве окупила бюджет. Проте зйомки цього фільму мали для Рейнольдса приємний бонус: саме там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Блейк Лайвлі.

Тим часом новий серіал "Lanterns", який HBO замовив цього червня, обіцяє дати франшизі другий шанс. Автори проєкту — Кріс Манді, Деймон Лінделоф і Том Кінг — працюють над восьмисерійною історією для Max. У центрі сюжету — новачок Корпусу Ліхтарів Джон Стюарт (Аарон П’єр) та досвідчений Хел Джордан (Кайл Чандлер). Ці двоє міжгалактичних "копів" розплутуватимуть загадкове вбивство, яке відбулося на Землі.

Новий проєкт Warner Bros. Television і DC Studios обіцяє стати похмурим детективом із супергеройським колоритом.

Джерело: Deadline