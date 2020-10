Анастасия Лях .12 октября, 2020 9

Студия Universal продолжает воскрешать своих классических монстров в рамках проекта «Темная вселенная».

Вслед за ремейками «Мумии» и «Человека-невидимки» , которые уже вышли на экраны, в разработках находятся новые интерпретации «Дракулы», «Франкенштейна», «Человека-волка» , «Призрака оперы». Как сообщает издание We Got This Covered, в последней главную роль может сыграть Райан Рейнольдс, с которым студия в настоящее время ведет переговоры.