Анастасия Лях .27 апреля, 2020 6

Звезда «Дэдпула» сыграет в фильме о путешествии во времени, который поставит режиссер «Ночи в музее» и «Живой стали» Шон Леви, сообщает Deadline.

У проекта пока нет названия, но известен сюжет. Рейнольдс сыграет парня, который отправляется в прошлое, встречает там себя тринадцатилетнего и пытается убедить последнего изменить цепь событий, которые повлияют на всю его дальнейшую жизнь.

Съемки картины должны начаться до конца текущего года. Судя по всему, это будет фантастическая комедия, как и «Главный герой», предыдущая совместная работа Рейнольдса и Леви, должная выйти в прокат 2 июля, если, конечно, к тому времени будет снят карантин.