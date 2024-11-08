sonyazhytkova .8 ноября, 2024 4

Після появи Гамбіта у фільмі "Дедпул і Росомаха", цей герой здобув новий виток популярності, попри те, що його сольний проєкт був скасований п’ять років тому.

"Чесно кажучи, я не знаю, що відбувається за зачиненими дверима на зустрічах Marvel, але точно знаю, що вони зациклені на ньому в цій ролі", — зізнався Рейнольдс в інтерв’ю для Entertainment Weekly.

Він порівняв шлях Гамбіта з власним досвідом у ролі Дедпула: лише після того, як тестові кадри з його персонажем з’явилися у мережі у 2014 році, Marvel почали серйозно розглядати можливість створення фільму. "Іноді їм потрібно просто побачити, як це працює на екрані", — додав актор.

Питання, чи повернеться Ченнінг Тейтум до ролі Гамбіта, досі залишається відкритим, але з огляду на зацікавленість Marvel персонажем, можливість продовження його історії виглядає цілком реальною.

Цікаво, що у фільмі "Дедпул і Росомаха" була ще одна сцена після титрів, де Гамбіта рятують із Порожнечі, але її вирізали, вважаючи надто "типовою" для Marvel. Можливо, фанати все ж дізнаються більше про долю цього карткового героя і побачать його повернення на великі екрани.

Джерело: Gamesradar