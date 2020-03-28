Анастасия Лях .28 марта, 2020 6

Актер исполнит главную роль в экранизации компьютерной игры Dragon’s Lair («Логово дракона»), производством которой занимается потоковый сервис Netflix. Также Рейнольдс выступит сопродюсером, сообщает The Hollywood Reporter.

Dragon’s Lair — аркадная видеоигра, выпущенная в 1983 году. Ее сюжет вращается вокруг рыцаря Дирка Бесстрашного, который должен одолеть злого чародея Мордрока и вызволить прекрасную принцессу Дафну из логова дракона.