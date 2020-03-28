Актер исполнит главную роль в экранизации компьютерной игры Dragon’s Lair («Логово дракона»), производством которой занимается потоковый сервис Netflix. Также Рейнольдс выступит сопродюсером, сообщает The Hollywood Reporter.
Dragon’s Lair — аркадная видеоигра, выпущенная в 1983 году. Ее сюжет вращается вокруг рыцаря Дирка Бесстрашного, который должен одолеть злого чародея Мордрока и вызволить прекрасную принцессу Дафну из логова дракона.
Это будет уже третье сотрудничество Рейнольдса с Netflix после экшенов «6 Underground» и «Красное уведомление» (последний еще не вышел, его продакшен временно заморожен