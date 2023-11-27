sonyazhytkova .27 ноября, 2023 11

У свіжому анонсі нового анімаційного фільму від Disney та Pixar під назвою "Inside Out 2", режисер відкриває завісу та підтверджує, що цей сиквел акцентує увагу на таємниці підліткового віку та тривожності.

Келсі Манн підтверджує очікування щодо сюжету "Inside Out 2" та ролі нових емоцій. За словами режисера, цей фільм буде логічним продовженням історії, яку ми бачили в оригінальній стрічці, розкриваючи перехід Райлі із дитинства в підлітковий вік.



Випущений у 2015 році, "Inside Out" швидко став класикою від Pixar і визначив початок нового етапу для студії, яка глибоко досліджує екзистенційні проблеми людства. Творіння, такі як "Коко", "Душа" та "Червона Лінія", відзначилися у цьому напрямку, і тепер з сиквелом від режисера Піта Доктера вони розширюють свої горизонти ще більше.

"Inside Out 2" знову зосередиться на Райлі, але цього разу вона пройде через один із найскладніших етапів у житті людини - підлітковий вік. Режисер фільму - Келсі Манн, розповів журналу Empire, що розглядав різні концепції, але підлітковий вік завжди здавався найзначущою темою, і ця ідея постійно поверталася у його думках (за даними TheDirect):

"Моє початкове бачення включало три концепції... Мене цікавило, як працює те щось, що я називаю "кнопка Підліткового періоду". Я вивчав інші ідеї, але завжди повертався до цієї. Врешті-решт, я просто представив це Піту. Це справжній скарб для всього, що нас вражає в Pixar... В цьому є серце. В цьому є емоції. В цьому є гумор. Підлітковий вік може бути смішним, але це також складний період у нашому житті. Мені важливо висловити щось значуще про нас як про індивідів, але розповісти це у фантастичний спосіб.

У завершенні першого фільму ми побачили чарівні петлі пам'яті, де Радість і Сум спільно існують в одній сцені, так само як і Гнів і Відраза. Моє бажання на початку "Inside Out 2" - відкрити картину з цими емоціями, які взаємодіють у гармонії, відчуваючи себе великою командою, до того, як починається підлітковий вік".

Джерело: Мovieweb