Анастасия Лях .27 февраля, 2021 8

Как стало известно из Твиттера режиссера Нила Бломкампа, научная фантастика «Район № 9» получит продолжение.

Напомним, оригинальный фильм вышел на экраны в 2009 году и был очень тепло принят критиками. Научная фантастика южноафриканского сценариста и постановщика Бломкампа, рассказывающая об инопланетянах, живущих на Земле в гетто, была аллегорической отсылкой к апартеиду. Главную роль в картине исполнил Шарлто Копли.

По словам режиссера, сиквел выйдет под названием «Район № 10». Подробности сюжета не раскрываются.