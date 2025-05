sonyazhytkova .17 мая, 2025 1

Після третьої номінації на "Оскар" за драму "Конклав", актор долучився до касту нового приквелу "Голодних ігор" — "Схід сонця на Жнива" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping), де зіграє юного, амбітного і вже безжального Кориолана Сноу — майбутнього тирана Панему.

Ральф Файнс переймає культову роль у Дональда Сазерленда, який пішов з життя у червні 2024 року у віці 88 років. Продюсерка фільму Ніна Джейкобсон ("Color Force") зазначила:

"Ми хотіли вшанувати спадок Сазерленда, запросивши одного з найвидатніших акторів нашого покоління. Працювати з Ральфом — давня мрія. Його Сноу буде не менш лячним і багатогранним".

Фільм, заснований на новому бестселері Сюзанни Коллінз, перенесе глядачів до Панему за 24 роки до появи Катнісс Евердін. Події розгортаються у день жеребкування 50-х Голодних ігор — Других Чвертьстолітніх Жнив, які обіцяють стати вдвічі жорстокішими: цього разу до арени вирушать не 24, а 48 трибутів.

У центрі сюжету — 16-річний Геймітч Абернаті (Джозеф Зада), розумний і відчайдушний хлопець з Округу 12, який раптово опиняється в самому серці кривавого видовища, що змінить його назавжди.

У фільмі також знімаються:

- Вітні Пік — у ролі Ленор Дав Берд; - Маккенна Грейс — Мейсілі Доннер; - Джессі Племонс — Плутарх Хевенсбі; - Келвін Гаррісон-молодший — Біті; - Майя Гоук — Вайрес; - Лілі Тейлор - Магс; - Бен Ван — Ваятт Келлоу.

Режисерське крісло знову посів Френсіс Лоуренс, ветеран франшизи, а сценарій написав Біллі Рей. Вихід стрічки "Голодні ігри: Схід сонця на Жнива" запланований на 20 листопада 2026 року.

Нагадаємо, попередні п’ять фільмів "Голодних ігор" заробили понад $3.3 мільярда у світовому прокаті — і все вказує на те, що новий приквел може побити навіть ці вражаючі результати.

Та головне — це шанс побачити, як народжується тиранія. Колись Кориолан Сноу був не диктатором, а гравцем. Тепер настав час дізнатися, які жертви він приніс заради влади — і з чого почалася його дорога до трону.

